Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Play off e play out, ecco il calendario. Tra fine aprile e maggio le sfide decisive

Il Comitato Regionale Toscana ha ufficializzato ieri il programma della post-season di, senza nessuna particolare novità. La stagione regolare dei due campionati si chiuderà il 6. La domenica successiva è prevista la sosta per lo svolgimento del Torneo delle Regioni al quale partecipano le varie rappresentative regionali; considerando che la Pasqua cadrà il 20, è domenica 27 il giorno in cui si giocheranno, se non ci fosse la necessità di spareggi-o spareggi salvezza, le semifinali-off (a meno che non scatti il meccanismo della ‘forbice’) e lesecche dei-out. La domenica successiva, ovvero domenica 4, si disputeranno le finali-off. La novità è la possibilità data alle società di anticipare le gare di-out (non di-off, quindi) a domenica 13, nel caso in cui non ci siano giocatori convocati per la Rappresentativa di Massai nel Torneo delle Regioni e a condizione che si trovi l’accordo fra le due società, così da evitare un’attesa di ben tre settimane.