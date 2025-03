Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 1 FUT Birthday Lista Carte Speciali Della Squadra Compleanno Ultimate Team

Leggi su Fifaultimateteam.it

Il1 FUTdi EA FC 25 per la popolare modalitàè stato svelato. Lesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 7 marzo.Sta per scoccare l’ora del FUT! Preparati a dare il là ai festeggiamenti venerdì 7 marzo. Nelle due settimane successive celebreremo i 16 anni di Footballcon una serie di straordinari contenuti.La nostalgia sarà la protagonista assoluta. Il FUTdi quest’anno metterà a disposizione una serie di contenuti che celebrano la storia di FUTe dei giocatori/giocatrici che hanno contribuito a far crescere Footballin questi anni. Dal 13 marzo sarà disponibile inoltre la Stagione 6: Ritorno al passato, che porterà con sé tanti altri contenuti amati dai fan ispirati alle precedenti annate di