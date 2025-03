È una cosa delicata non doveva Grande Fratello Mariavittoria furiosa con Beatrice Luzzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata deldel 6 marzo è stata parecchio intensa. Oltre a decretare l’eliminato, ovvero Federico, ci sono stati scontri e momenti tesi. Inoltre,ha fatto un racconto molto delicato in relazione ad un problema che la attanaglia da tempo. Ma l’intervento dinon le ha fatto piacere e la gieffina se n’è lamentata dopo la diretta con Signorini.Le parole dell’opinionista non sono andate giù alla concorrente del, infatti nel corso della nottata mentre si trovava assieme ad altri coinquiliniha perso la pazienza. Ricordando quei frangenti, si è lamentata del comportamento di, ritenendo il suo intervento inopportuno in riferimento all’argomento trattato.Leggi anche: “Tu sei fuori”., l’annuncio improvviso di Signorini: chi è stato eliminatocontro: “Ma come si permette?”ha raccontato a tutto il pubblico deldei suoi problemi col cibo: “Una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza.