È morto Guido Alpa, 'maestro del diritto civile'

Era uno dei massimi giuristi italiani e fra i maggiori civilisti a livello internazionale, e da docente universitario e avvocato, come amava ricordare, ha speso la "vita al servizio del":, che tanti studenti di giurisprudenza conosco anche solo per il "Manuale diprivato", continuamente ristampato dalla casa editrice Cedam, èoggi all'età di 77 anni in una clinica a Genova. Titolare di uno dei più affermati studi legali della Capitale, dove lavorò anche il futuro presidente del Consiglio Giuseppe Conte ("ma non sono stato né il suo mentore, né il suo", ha detto in un'intervista), alla professione forense - procuratore legale iscritto all'Albo del distretto di Genova dal 1974, avvocato dal 1980 e avvocato patrocinante in Cassazione dal 1984 -ha affiancato una prestigiosa carriera accademica.