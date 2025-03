Tvplay.it - È morto giovanissimo, lutto devastante scuote il mondo del calcio

Leggi su Tvplay.it

Ennesimo grandeneldel. La notizia è sconcertante e i tifosi sono in lacrime per tutto ciò che è accaduto.Brutta notizia neldel, quando una persona viene a mancare è sempre un fulmine a ciel sereno ed ora è capitata una notizia piuttosto dura da digerire. Unè sempre una cosa difficile da affrontare, è ancora più triste quando riguarda la morte di una persona giovanissima e che coltivava una grande passione.Èildel– Pixabay – TvPlayLa persona in questione si stava appena affacciando aldel, era un ragazzo che come tutti voleva solo cominciare a seguire il suo sogno ma che purtroppo è tutto svanito. E’ tutto confermato ahinoi, è venuto a mancare nelle ultime ore ilgiocatore Pedro Severino, scomparso drammaticamente all’età di soli 19 anni.