È morto Francisco Wichter l’ultimo sopravvissuto della lista di Schindler

Witcher,degli ebrei, tra i 1200 e i 1300, salvati dall’imprenditore tedesco Oskardurante la Seconda Guerra Mondiale.Witcher, che dopo la fine del secondo conflitto era emigrato in Argentina, èa Buenos Aires a 99 anni, come annunciato dal nipote, il giornasportivo Tomas Witcher. “Se la sua morte serve a riportare in vita la sua storia, ben venga”, sono state le sue parole.Nato il 25 luglio 1926 in Polonia col cognome Feiwel, da una famiglia di modeste origini – il padre era un ciabattino –Witcher vide morire i genitori e i cinque fratelli Hanka, Rosa, Zlota, Sara ed Elías sotto il regime nazista, mentre lui venne mandato in diversi campi di concentramento, fino a chenon lo volle come operaio nella famosa fabbrica di Cracovia, con il numero 371.