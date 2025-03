Ilfattoquotidiano.it - È morta Pamela Bach, l’ex moglie della star di Baywatch David Hasselhoff: “Aveva una ferita d’arma da fuoco alla testa”

, probabilmente suicida. Il corpo61enne, exdi, è stata ritrovato nella sua casa di Los Angeles. Secondo le prime indiscrezioni la donnaunadae, come scrive TMZ, pare sia stata autoinflitta. La scena del ritrovamento del cadavere, insomma, fa pensare ad un suicidio. Sono stati i familiari, preoccupati dmancanza di rispostedonna al telefono, a dare l’rme chiamando la polizia.Nata in Oklahoma,iniziato la sua carriera d’attrice già da giovanissima in una soap popolarissima nel mondo come Febbre d’amore. Nell’89 si sposa con, dopo averlo incontrato sul set di Supercar. I due hanno avuto due figlie – Taylor e Hayley – e hanno poi divorziato nel 2006.