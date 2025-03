Tuttivip.it - “È lei la terza finalista”. Grande Fratello, delusione amarissima per le protagoniste: colpo di scena

Leggi su Tuttivip.it

Lunedì 10 marzo sarà una serata decisiva per il, con l’annuncio del terzodi questa edizione che si avvicina alla sua conclusione. Le concorrenti in corsa per conquistare un posto nella finale del 31 marzo sono Stefania Orlando, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma, Mariavittoria Cozzolino e Chiara Cainelli. Il televoto aperto permetterà al pubblico di decidere chi si unirà a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, già qualificati per l’ultima puntata.Un sondaggio condotto su “Forum Free”, aggiornato al 7 marzo, mostra una netta preferenza per Stefania Orlando, che raccoglie oltre il 54% delle preferenze su un totale di 1.135 votanti. Al secondo posto si posiziona Shaila Gatta, con quasi il 21% dei voti, seguita da Mariavittoria Cozzolino, che ottiene circa l’11%.