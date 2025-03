Iodonna.it - È «Il tentativo di dare un senso a sé stessi e al mondo quando tutto sembra nel caos»

Nella sua carriera, Lady Gaga non è mai stata un’artista prevedibile, e non lo è neanche questa volta. Dopo aver esplorato il jazz, il cinema e le ballate pop d’autore, la regina della metamorfosi torna infine alle sue radici con Mayhem, il settimo album in studio. Un titolo che suona come una dichiarazione di intenti:, contraddizioni, trasformazione. Lady Gaga: canzoni, età, Venezia 2024, Bruno Mars, tour, Joker 2 guarda le foto Mayhem, il nuovo album di Lady Gaga: tra musica e identitàIl disco segna un ritorno al pop incisivo e pulsante degli esordi, senza rinunciare alla profondità testuale e alla sperimentazione sonora.