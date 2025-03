Secoloditalia.it - “E’ già morto”. Il messaggio del Papa è la mossa del Vaticano per smascherare le fake news (audio)

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”.Francesco, dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato, nel brevedi ringraziamentodiffuso all’inizio della preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro ha manifestato uno stato di sofferenza. Ma è vivo e vegeto, alla faccia di chi, sul web, lo dà perda settimane.Ildele lasulla sua morteIl Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Secondo lediffuse con il bollettino di ieri sera sulle condizioni, Bergoglio “è stabile e non ha avuto altre crisi respiratorie”. “Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria” si legge nel bollettino.