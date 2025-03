Napolipiu.com - Dzemaili: “Kvaratskhelia non si sentiva più bene a Napoli. Ha vinto un campionato da solo”

: “non sipiù. Haunda”">L’ex centrocampista delBlerim, intervenuto ai microfoni di RSI, ha commentato l’addio di Khvicha, trasferitosi a gennaio, e il suo rapporto con l’ambiente partenopeo.“Quando Lavezzi usciva asi bloccava la strada. La gente lasciava la macchina in mezzo alla strada per avvicinarsi a lui.forse non sineanche più, e neanche amato dalla gente. Forse il suo ciclo aera già finito.”ha poi sottolineato l’importanza dell’esterno georgiano nella vittoria dello scudetto:“Haundapraticamente.”Parole forti che accendono il dibattito sull’addio die sul suo impatto nelcampione d’Italia.