Duro sfogo di Carmella | La WWE mi ha scaricata senza spiegazioni

non si è trattenuta nel raccontare come la WWE ha interrotto i rapporti con lei dopo 12 anni, facendo capire chiaramente che non se lo aspettava. L’ex star della WWE si è seduta con Kail Lowry nel podcast Barely Famous, dove ha parlato apertamente di come si sia sentita colta di sorpresa dal suo licenziamento. Ha rivelato di aver creduto che il suo contratto fosse stato congelato a causa del suo infortunio e che stava lavorando attivamente per tornare in qualsiasi ruolo possibile:“Mi ha fatto male. Mi ha davvero fatto male. Ero arrabbiata e delusa. Sapevano del mio infortunio e stavo facendo tutto il possibile per guarire e migliorare. Il giorno stesso in cui ho ricevuto la telefonata, ero dal mio specialista della colonna vertebrale e dal neurologo per fare diversi test e ricevere i risultati, parlando delle opzioni.