Ilgiorno.it - Duecentomila euro di Imu non dovuti e incassati: "Soldi da restituire"

di Imu nondal Comune, scatta la segnalazione interna alla Corte dei Conti. "da, problemi sul bilancio", l’opposizione di centrodestra chiede le dimissioni dell’assessore ex sindaco Douglas De Franciscis e della prima cittadina Stefania Solcia (nella foto): "Sono incapaci di governare". Ma la maggioranza fa quadrato: "Nessuna responsabilità". Pasticcio a Basiano per colpa del mancato rinnovo del Documento di piano e del relativo cambio di destinazione d’uso delle aree, da edificabili a "zone bianche", "una trasformazione che esclude il pagamento delle imposte - sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Melis - peccato che dal 2021 nessuno l’abbia comunicato ai proprietari che hanno continuato a versare regolarmente la tassa. Avevamo segnalato il problema in aula, ma come sempre non ci hanno ascoltato.