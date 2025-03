Zon.it - Droga e telefoni nel carcere di Fuorni: arriva una condanna, sette rinviati a giudizio

Un traffico illegale dicellulari all’interno delsalernitano diè stato scoperto grazie a un’indagine della Procura di Salerno, riferita ai fatti avvenuti tra dicembre 2022 e febbraio 2023. Il Gup Giovanni Rossi ha emesso una prima sentenza die rinviato aaltrepersone coinvolte nella vicenda, come riportato oggi dal quotidiano Il Mattino.PrimaUna donna, 40 anni, è statata con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Una pena considerevolmente ridotta rispetto agli 8 anni e 10 mesi inizialmente richiesti dall’accusa. Gli altri imputati saranno processati davanti al primo collegio della prima sezione penale del Tribunale di Salerno. Il dibattimento prenderà il via il prossimo 16 maggio.Separata invece la posizione di un 25enne già noto per aver scontato unaa 4 anni per aver esploso colpi di pistola contro la vetrina di un commerciante.