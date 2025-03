Amica.it - Drew Barrymore sorprende Meghan Markle con una foto di Lady Diana

Ci è volutaper (provare) a far sciogliere in diretta, radiosa, ma per molti troppo distaccata, dopo l’uscita su Netflix del suo show With Love,, che ha tra l’altro suscitato reazioni contrastanti.L’attrice, oggi fiera presentatrice di uno show che porta il suo nome, ha ospitato la duchessa di Sussex in studio per un’intervista e le ha fatto una sorpresa: le ha mostrato una suada bambina con la principessa, un primo incontro in cui la piccola, cappelli riccissimi e selvaggi e abitino di velluto, consegna a quella che diventerà decenni dopo la suocera diun peluche di E.T.Ladicon la principessaCorreva l’anno 1982, eaveva appena 7 anni. L’occasione era la prima del film di Steven Spielberg a Londra, e proprio il regista compare sullo sfondo mentre osserva l’attrice (protagonista della pellicola) donare il peluche aD, diventata moglie di Carlo d’Inghilterra da un anno.