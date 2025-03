Salernotoday.it - Dramma nel salernitano, 52enne tenta il suicidio: salvato in extremis

, oggi pomeriggio, in via Liguria a Pontecagnano Faiano, dove un uomo di 52 anni (paziente psichiatrico) avrebbeto di togliersi la vita. In particolare, avrebbe assunto prima un ingente quantitativo di gocce tranquillanti per poire di impiccarsi. Sul posto sono giunti i sanitari.