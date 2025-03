Ravennatoday.it - Dramma alle porte della città: sbanda e colpisce due mezzi, scooterista perde la vita

Leggi su Ravennatoday.it

tico incidente nella prima serata di venerdì in via Fosso Dimiglio, dove un uomo ha perso la. Il tutto è avvenuto attorno19: la vittima stava viaggiando sulla circonvallazione nord di Ravenna da via Canalazzo verso via Mattei a bordo di uno scooter T-max quando, improvvisamente.