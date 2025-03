Ilrestodelcarlino.it - Doppio appuntamento al Noi tra jazz e festa della donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al granderomagnolo. Stasera alle 22, si terrà lo spettacolo "Jam del Noi" dedicato a Giacomo Uncini (foto), un grande musicista prematuramente scomparso il mese scorso, per il secondo eventorassegna Divino in, organizzata in collaborazione con la casa vinicola "I Filarini" di Cesena. Sul palco sarà proposta una Jam Session che vedrà la partecipazione di alcuni fra i migliori musicisti romagnoli. L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria. Info al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. Domani, sempre alle 22, "Lafa" con JJ Vianello e la sua band degli Intoccabili, per un viaggio tra swing, twist e atmosfere vintage per ballare e cantare.