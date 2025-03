Ilrestodelcarlino.it - Doppia rata in 15 giorni, rabbia ambulanti

Bufera tra glidel mercato di San Benedetto. Dopo le tensioni che avevano già portato la categoria a rivolgersi al Prefetto, ora si aggiunge un nuovo problema: la richiesta del pagamento pressoché immediato di due rate trimestrali relative alla tassa di occupazione del suolo pubblico. I commercianti hanno infatti ricevuto i bollettini per il primo semestre 2025, ma con una scadenza ravvicinata che mette in difficoltà molti operatori. Il Comune richiede che entrambi i versamenti (si tratta del primo e del secondo trimestre di quest’anno) vengano effettuati nell’arco di quindici, con scadenze fissate al 15 e al 31 marzo. Il primo pagamento, in realtà, sarebbe dovuto avvenire a gennaio, ma un problema tecnico ha ritardato l’invio dei bollettini, causando ora questa sovrapposizione.