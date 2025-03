Lanazione.it - Dopo Padova c’è Milano. Cavalieri, missione colpo

Battere il Rugbyfanalino di coda del girone 1, per compiere un altro passo verso la salvezza. E fuori dal campo, sostenere un ex-rugbista che sta rialzandosiun grave incidente. Si profila un fine settimana impegnativo per iUnion, che per quel che riguarda il terreno di gioco potrebbe già essere cruciale. Domenica prossima alle 14:30, gli uomini di coach Alberto Chiesa (ottavi con 22 punti e virtualmente salvi, al momento) saranno di scena in Lombardia per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. L’avversario è quelgià battuto nella gara d’andata al Chersoni, pochi mesi fa: il sodalizio meneghino diretto da Luca Varriale è allo stato attuale ultimo in classifica con 13 punti, avendo sin qui vinto solo due delle tredici gare disputate. Un ruolino di marcia che non deve tuttavia trarre in inganno, perché bisogna ricordarsi che si tratta del raggruppamento che ospita tutte le squadre meglio classificatesi nella passata stagione (e che ha quindi un livello medio decisamente più alto degli altri).