Gamberorosso.it - Dopo licheni e formiche, il Noma ci insegna a bere il caffè (e non è espresso)

Leggi su Gamberorosso.it

Ed ora è arrivato anche ildi René Redzepi a cercare di convincerci che ilè una cosa seria.Tanto seria da aver deciso, dall’anno scorso, non solo di selezionare le migliori monorigini esattamente come fa con le materie prime dei suoi piatti –daialle bacche, dallealla renna – e con i vini, ma di acquistarlo sul posto e tostarlo internamente, a Copenaghen. Si chiamaKaffe ed è ora disponibile su abbonamento.Filtro, nonCome spiegano in una nota del, «più di dieci anni fa, abbiamo deciso di rendere iluna parte indimenticabile dell'esperienza culinaria al, un'idea audace per l'epoca. Volevamo vedere cosa sarebbe successo se avessimo affrontato questa parte del pasto, talvolta trascurata, con la stessa cura che facciamo del nostro meglio per portare in tutte le nostre esplorazioni di sapori».