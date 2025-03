Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la diagnosi di cancro al seno ero andata in apnea. Lavorare mi ha permesso di restare ancorata a terra. Alle donne dico, la prevenzione salva la vita”: parla Sabrina Salerno

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento ala causa di un nodulo maligno”: cosìlo scorso 18 settembre diceva, attraverso il suo profilo Instagram, di dover affrontare un’operazione e il percorso successivo per curare un. Un racconto, il suo, fatto anche di momenti in cui non ha faticato ad ammettere la difficoltà: “Piango tutti i giorni. è una strada in salita”. Parole sincere e comprensibili. Ora a Vanity Fair la cantante racconta: “laeroinmi hadi, e la normalità è una bussola”. Il percorso lo ha concluso lo scorso 9 gennaio, eai suoi follower aveva scritto: “È stato tosto, nel senso che, fisicamente, non ho avuto grandi problemi ma, mentalmente, l’idea, ogni sera, di pensare a quello che ho avuto, mi agitava un po’.