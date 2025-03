Metropolitanmagazine.it - Dopo il litigio con Trump, boom di vendite della polo di Zelensky: “Molti ordini dall’America”

«Adesso tante persone stanno comprando questa, che noi vendiamo a 215 euro.di questiarrivano. Forse la gente ci tiene ad avere un oggetto indossato da un Presidente ucraino in un momento storico», così la designer Elvira Gasanova ha commentato l’improvviso aumento delleindossata dain quella tremenda conferenza stampa nello Studio Ovale, quella in cui è stato aggredito sia da Vance che da. Il presidente ucraino domenica si è presentato al 1600 di Pennsylvania Avenue indossando unaa maniche lunghe lavorata a maglia a tre bottoni del marchio di abbigliamento maschile Damirli, con i pantalonistessa collezione. Scelta su cui Donaldha ironizzato immediatamente al suo arrivo alla Casa Bianca, così come JD Vance e il comico del “Saturday Night Live” James Austin Johnson che hanno espresso la loro dura opinione in merito.