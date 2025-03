Lettera43.it - Donald Trump si prepara a chiudere il Dipartimento dell’istruzione

Secondo i media americaniè pronto a firmare un ordine esecutivo per avviare il processo di chiusura del. La decisione, che potrebbe arrivare già questa settimana, sarebbe una delle mosse più radicali per ridurre il ruolo del governo federale. La nuova segretaria all’Istruzione, Linda McMahon, ha affermato che l’eliminazione delè la «missione finale» del suo mandato. La chiusura del, che si tradurrebbe in un trasferimento delle competenze alle singole autorità statali, in teorie richiede l’approvazione del Congresso. I repubblicani hanno una maggioranza risicata al Senato e avrebbero bisogno del supporto di almeno sette democratici per approvare la legge, un’ipotesi improbabile.Che ruolo svolge ilIl, creato nel 1979, svolge diverse funzioni cruciali per il sistema scolastico statunitense, per di più finanziarie.