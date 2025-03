Donald Trump scrive a Khamenei | Nucleare? Mai vi conviene negoziare E l’Ayatollah su X minaccia l’Europa

Leggi su Open.online

Il presidente degli Usaha affermato di aver inviato una lettera al leader supremo dell’Iran Ali, con l’intenzione diun accordocon Teheran. L’inquilino della Casa Bianca ha parlato oggi in un’intervista rilasciata a Fox Business Network ripresa dai media di tutto il mondo. «Ho detto che spero che negozino, perché sarà molto meglio per l’Iran», ha dichiarato il presidente americano. «Penso che vogliano ricevere quella lettera. L’alternativa è fare qualcosa, perché non possiamo permettere che sviluppino un’arma», ha aggiunto. La lettera segue un memorandum presidenziale firmato a febbraio, in cui Washington ribadiva l’intenzione di impedire all’Iran di sviluppare ordigni atomici. Con le buone o con le cattive.La risposta dell’Iran«Ci sono due modi in cui l’Iran può essere gestito: o militarmente o si fa un accordo», ha detto infattia Fox.