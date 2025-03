Ilfattoquotidiano.it - Dominik Paris rinasce sulle nevi norvegesi: vince la discesa libera di Coppa del Mondo a Kvitfjell

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grande prestazione dell’azzurroche è tornato al successo nelladi, prova valida per ladeldi sci alpino 2024/2025, a quasi 15 mesi di distanza dalla vittoria in Val Gardena di fine 2023. Il campione azzurro si è imposto con il tempo di 1.44.67 davanti a ben quattro svizzeri: Marco Odermatt, secondo a +0?32, Stefan Rogentin terzo a +0?63, poi ai piedi del podio altri due elvetici Ranjo Von Allmen (+0?83) e Alexis Monney (+0?89). Per quanto riguarda gli altri azzurri, Florian Schieder ha chiuso 18esimo a 2?11, mentre Christof Innerhofer è 22esimo a 2?43.Perè la 23esima vittoria in carriera indel, la 19esima in. Mai nessuno sciatore italiano ha vinto costì tanto inquanto l’appuntato dei Carabinieri, che a metà aprile compirà 36 anni ma non ha nessuna intenzione di mollare: l’ultimo grande obiettivo della sua incredibile carriera sono le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.