Sport.quotidiano.net - Domenica Juventus-Atalanta. Gasp, serata speciale con la Vecchia Signora

Ennesima sera da avversario,, per Gian Pieroerini nella sua Torino e contro la, in cui è cresciuto due volte, come giocatore e come allenatore, nei 19 anni in cui ha vestito il bianconero. Sempre a livello giovanile, dal 1967 al 1977 come calciatore e poi dal 1994 al 2003 da tecnico. La prima squadral’ha sfiorata solo da giovane centrocampista provato da Trapattoni in Coppa Italia, nel 1977 e nel 1978, con 9 presenze e un gol segnato, al Taranto. Poi una carriera lontano da Torino, prima da giocatore, con un biennio in A nel Pescara di Galeone che lo ha plasmato come tecnico, quindi da allenatore in giro per lo stivale, partendo dal Crotone in C, poi il Genoa portato dalla B all’Europa, prima di Inter e Palermo, del ritorno al Genoa e dei nove anni consecutivi a Bergamo.