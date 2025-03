Trevisotoday.it - Dolci di primavera: fragole in tre varianti - Corso di pasticceria one shot con la pastry chef Sofia Forin

Leggi su Trevisotoday.it

Undione, in cui protagonista sarà il frutto primaverile per eccellenza: la fragola. Grazie alla loro spiccata dolcezza, al colore vivace e all’irresistibile succosità, lesono in grado di valorizzare e regalare una marcia in più a qualunque dessert.La