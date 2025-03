Formiche.net - Dobbiamo far crescere i satelliti europei. Guerini racconta come

“La ricerca va certamente sostenuta attraverso risorse pubbliche, un Paese che non fa ricerca attraverso il supporto pubblico rischia di impoverire il proprio futuro: siamo in una dimensione geopolitica in cui le risorse pubbliche vengono messe in campo per farle capacità di un Paese nei settori strategici”. Lo ha sottolineato Lorenzo, deputato del Partito democratico e presidente del Copasir, a margine dell’inaugurazione del master universitario in Analista delle politiche internazionali di difesa e sicurezza, a Palazzo Steri, a Palermo. “La relazione con i privati è importante, purché sia costruita con una serie di strumenti di garanzia che non inficino l’autonomia della ricerca: pubblico e privato devonoinsieme, non muoversi in sostituzione l’uno dell’altro”, ha aggiunto.