Divide et impera

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Capisco che Trump vuole ridisegnare gli equilibri mondiali e perciò tratta con la Russia, che Biden e l’Ue volevano invece relegare al ruolo di paria. Ma non capisco la posizione di Trump verso la Cina.Luigi Bartolonivia emailGentile lettore, Trump, come al solito, gioca sui polveroni e sull’imprevedibilità, di cui poi profitta in termini negoziali. Sulla Cina ha detto sia bianco sia nero: ha messo nuovi dazi, benché più piccoli di quanto annunciato in campagna elettorale, ma poi l’altro giorno ha detto: “Su Taiwan non commento perché ho un grande rapporto col presidente Xi e voglio che i cinesi vengano qui a investire. Si vedono tante notizie, dicono che non vogliamo la Cina in America, ma non è vero, vogliamo che investa qui perché è un bene e porta tanti soldi”. Dice la verità? O è il solito polverone? Penso che anche l’America trumpiana, come quella di Biden, consideri la Cina “l’avversario”.