Oasport.it - Ditaji Kambundji, record europeo da brividi sui 60 ostacoli e titolo continentale

tira fuori dal cilindro una prestazione maiuscola e domina la finale dei 60donne ai Campionati Europei indoor di atletica 2025, in corso di svolgimento sulla pista dell’arena Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi). La svizzera ha migliorato di 13 centesimi il personale, stampando un clamoroso 7.67 che vale il nuovodella specialità.La 22enne elvetica, sorella minore della velocista Mujinga(oro agli Europei di Roma 2024 nei 200 metri), ha battuto di un centesimo il primatorealizzato il 10 febbraio 2008 a Karlsruhe dalla svedese Susanna Kallur, balzando in un colpo solo dal 34° al 2° posto (insieme all’americana Tia Jones) nelle liste mondiali all-time.La vice-campionessa d’Europa in carica sui 100si è avvicinata addirittura a due centesimi daldel mondo della bahamense Devynne Charlton, precedendo al traguardo la padrona di casa olandese Nadine Visser, costretta ad accontentarsi della medaglia d’argento nonostante un sensazionale 7.