Lanazione.it - Disprezzava il cibo fatto dalla moglie: "Non sei sexy". Condannato a 6 anni

Quel rapporto non funzionava. Non c’era stima e rispetto, questa la fotografia scattataprocura. Né condivisione degli obiettivi, come avviene invece per tante coppie. Non la considerava. Il marito era la persona che in casa contava e che, sempre secondo quanto emerso dall’inchiesta, dettava legge. Imponeva le regole anche in camera da letto, sui rapporti sessuali. Se ’voleva’ la sua donna in un determinato momento lei doveva essere a disposizione. Il quadro che emerge dagli accertamenti svolti sulla vita di una donna sottomessa al marito restituisce un menageanche di botte, schiaffi. Disprezzo persino per ilche lei cucinava. Tanto che in un’occasione, così è emerso, glielo aveva tirato addosso con gli alimenti ancora dentro. E in un’altra circostanza aveva minacciato di fare la stessa cosa perché non gli piaceva quanto da lei preparato.