Lettera43.it - Discesa libera maschile, Dominik Paris trionfa a Kvitfjell: primo successo dal 2023

È il giorno di, che conferma l’ottimo momento dello sci italiano. L’azzurro ha vinto ladi, in Norvegia, tornando alin Coppa del Mondo dopo oltre un anno. La sua ultima volta sul gradino più alto del podio risaliva al 16 dicembre, quando si impose nella prova casalinga in Val Gardena. È il quarto trionfo sulle nevi scandinave, dove si era imposto anche due volte nel 2019 e una nel 2022, il 19esimo nella specialità e il 23esimo in carriera. Alle spalle del 35enne azzurro lo svizzero Marco Odermatt, leader della classifica sia disia generale, staccato di 32 centesimi. Terzo l’altro elvetico Stefan Rogentin, seguito dai connazionali Franjo Von Allmen e Alexis Monney. Per Odermatt è un altro passo verso la seconda coppa consecutiva nella specialità: il 27enne infatti ha portato a 103 punti il vantaggio sulavversario.