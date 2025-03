Quotidiano.net - Diritti, uguaglianza e conquiste sociali. Tutti i valori di una Giornata speciale

Leggi su Quotidiano.net

Celebrata ogni anno in Italia e in molti altri paesi, laInternazionale della Donna vuole ricordare lee le discriminazioni di cui è stato (ed è ancora oggetto) il genere femminile. Più nello specifico, questo evento intende sottolineare l'importanza della lotta per idelle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le, economiche e politiche e portando l'attenzione su questioni come l'di genere, iriproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro il genere femminile. Spesso, nell'accezione comune, nella stampa e in campo pubblicitario, viene erroneamente definita come “Festa della donna”, anche se è più corretto definirlainternazionale della Donna, poiché la motivazione alla base della ricorrenza non è una festività, ma un’attenta riflessione sullo stato attuale e futuro dell’intero genere femminile.