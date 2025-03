Anteprima24.it - Direttiva Ue qualità dell’aria, Legambiente bacchetta Napoli: “Acceleri in vista del 2030”

Tempo di lettura: 4 minutiAlte concentrazioni di inquinanti, tasso di motorizzazione elevato, trasporto pubblico ad “andamento lento”, per riecheggiare Tullio de Piscopo.ha presentato i dati disulla mobilità urbana, e ha tracciato la roadmap per raggiungere gli obiettivi al. Tra cinque anni, infatti, entrerà in vigore la nuovaUe sulla(AAQD). Una norma che recepisce limiti di esposizione ai principali inquinanti molto prossimi a quelli suggeriti dall’Oms. Stamattina ha fatto tappa qui la campagna itinerante di“Citta, come cambia la mobilità”. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile.In piazza Dante è andato in scena anche un flash mob, per chiedere il ripristino della locale Ztl. Con i volontari di, a manifestare c’erano cittadini e associazioni (Bici per la città, Circolidi, Comitato San Martino, Comitato ZTL Dante, Ex OPG Je so’ pazzo, FiabCicloverdi, Gea Aps, Gente Green Aps, Italia Nostra, Movimento consumatori,Pedala, Nessuno tocchi Caino, NuRiGe, Rete sociale Nobox – Diritto alla città, Sindacato Tassisti di base, Vas, Wwf).