Dimenticarsi il 7 | Koop l’Atalanta e la Juve due mesi dopo i fischi di Bergamo

Per, la sfida contro lantus ha tutti i connotati dello snodo cruciale alle porte del segmento finale di una stagione dove la posta in palio è destinata ad alzarsi in maniera vertiginosa. La partita in programma domenica (9 marzo) all’Allianz Stadium è uno dei classici crocevia che possono indirizzare, in un senso o nell’altro, l’annata sportiva della Dea.I nerazzurri sono chiamati a respingere l’assalto a tinte bianconere al terzo postoil deludente 0-0 casalingo contro il Venezia, ma non solo. Strappare punti pesanti in quel di Torino significherebbe rimanere agganciati al treno Scudetto capitanato da Inter e Napoli. In altre parole,-Atalanta è una partita dove ci si gioca tanto, se non tutto.Tra i motivi di sicuro interesse di una partita che ha una posta in palio molto alta, c’è ovviamente il secondo confronto stagionale trae il grande ex Teunmeiners.