Secoloditalia.it - Difesa europea e sicurezza: il “sentiment” sui social è positivo. Anche per la spesa

Se ne parla molto e se ne parla per lo più bene. Come era facile aspettarsi, il confronto politico su temi affrontati dal ReArmEu per lalanciato da Ursula von der Leyen è rimbalzato con forza nel dibattito. Meno scontata, invece, la piega che il confronto ha preso fra gli utenti, dai quali emerge un«sostanzialmente». Ad analizzare interazioni e umori della rete intorno alla questione è stata l’agenzia di comunicazione e analisi Arcadia.Suisui temi dellae dellaIn particolare, nell’instant mood curato dallo spin e data analyst della società, Domenico Giordano, sono stati presi in considerazione i temi della, del riarmo e del “defence spending”. I dati analizzati fanno riferimento al periodo compreso tra il 14 febbraio e il 4 marzo scorso, dunqueprima del lancio del Piano von der Leyen, scoprendo che «le tre chiavi di ricerca utilizzate hanno ottenuto in totale oltre due milioni di interazioni».