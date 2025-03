Wired.it - Difesa comune europea? Bruxelles ci prova, ma serviranno anni per colmare il vuoto lasciato dagli Usa

Leggi su Wired.it

In caso di attacco russo le munizioni europee finirebbero in pochi giorni. Non solo: i treni non potrebbero passare da uno Stato all'altro a causa degli scartamenti differenti. Insomma, la strada è lunga