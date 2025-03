Ilfattoquotidiano.it - Dietro alla piazza di Serra si nasconde una mossa reazionaria: come fu per i 40mila di Fiat

È la seconda volta nella mia vita che un giornale della famiglia Agnelli convoca una manifestazione. La prima fu la marcia dei 40.000 – a Torino nel 1980 – decisiva per sconfiggere noi operaiche stavamo lottando contro le espulsioni di decine di migliaia di lavoratori. La seconda, oggi, è la convocazione dellaper l’Europa il prossimo 15 marzo. In questo caso parlano di Europa ma è del tutto evidente che la manifestazione ha il compito di opporsitrattativa che deve essere aperta per porre fine all’orrendo macello in corso in Ucraina. Scrivono Europa ma si legge guerra.A Torino protagonista della convocazione fu Luigi Arisio, un “quadro intermedio” della, passatostoriail “capo dei capi”. Protagonista oggi è Michele, anche lui stipendiato dditta di quella famiglia e testimonia il passaggio dall’industriaproduzione immateriale negli investimenti della famiglia.