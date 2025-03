Anteprima24.it - Dieci gatti uccisi, la denuncia: “Mille euro a chi ci aiuterà a trovare responsabili”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto, tutti appartenenti alla stessa colonia, sono stati trovati senza vita nei giorni scorsi a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A comunicarlo è l’Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente, che in una nota fa sapere come si trattasse di animali “tutti sterilizzati ed in buona salute” e che “appartenevano alla stessa colonia, che tra l’altro era in fase di registrazione”.I volontari dell’associazione raccontano che la colonia si trovava nelle adiacenze di alcuni condomini, nella zona del quartiere di Sant’Antonio, e alcuni giorni prima alcuni vicini “si erano lamentati proprio del fatto che isi arrampicassero sui balconi. Ora la macabra scoperta, fatta dalle volontarie che accudiscono da tempo la colonia”. L’Aidaa rende noto di aver deciso di “presentare, al momento contro ignoti, e di mettere a disposizione una ricompensa di 1.