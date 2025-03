Ilrestodelcarlino.it - Dialogo con Paola Ziccone autrice di ’Verso Ninive’

Riprende lunedì 10 marzo alle 19 alla Polveriera in piazzale Oscar Romero, l’appuntamento con ’Posiamo le pietre?’, ciclo di incontri per l’anno giubilare 2025 che la Caritas diocesana propone per riflettere sul Giubileo a partire dalla giustizia riparativa, in collaborazione con Anfora Centro di Giustizia Riparativa di Reggio Emilia, per conoscere tre autori, con tre storie edite in tre libri. Dopo l’evento di mercoledì 12 febbraio con l’incontro ’Vittime come carnefici. Chi sono i cattivi e come sono i buoni?’ incon Massimo Zamboni, autore del libro ’L’eco di uno sparo’, è ora la volta dell’appuntamento dal titolo ’Incontri impossibili e inauditi. Perché la vittima incontra l’autore del reato?’,condi, in programma, appunto lunedì.