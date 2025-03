Terzotemponapoli.com - Di Stefano disse:” Mai visto uno più forte”

Di:”Maiuno più”Non ho maiuno piùdi lui. Aveva tutto. Tecnica, potenza, velocità. E un fiuto per il gol davvero incredibile”. A dire queste cose è un Alfredo Di, uno di quei calciatori che è davvero difficile lasciar furori dalla top 5 dei più forti di sempre. Ma a chi si riferisce Alfredo Di? Forse ai suoi compatrioti Maradona o Messi? A Pelè? Forse a Cruyff o Beckenbauer?No, sta parlando di Arsenio Erico. E’ quanto emerge da un articolo scritto da Remo Gandolfi su Il Nostro Calcio. “Immagino il vostro stupore su Arsenio Erico – si legge – che è stato non solo il piùgiocatore paraguayano di tutti i tempi ma le sue performance e i suoi gol in Argentina lo hanno catapultato nella storia del calcio sudamericano. Arsenio nasce ad Asuncion, in Paraguay, il 15 marzo 1915.