Reggiotoday.it - Di giorno gommista, di notte bull per coppie: il calabrese Nico Taurus racconta il mondo del sesso libertino

Leggi su Reggiotoday.it

Tra le sue misure c'è un 25 che non si riferisce all'altezza, almeno non a quella dell'intera figura, che tocca il metro e novanta distribuito su un corpo scultoreo e ben piazzato. Non è difficile intuire il motivo per cui ha scelto questo nome d'arte, aitante cinquantenne di origini.