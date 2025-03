Liberoquotidiano.it - "Di cosa ci hanno privato". Diciotti, il migrante che ha fatto ricorso attacca l'Italia: esplode il caso

"Non mi interessava il risarcimento ma che fosse accertata la responsabilità di chi ha messo in atto quelle decisioni: è stata una ingiustizia, cidella libertà e di potere chiedere asilo senza che avessimo compiuto alcun reato". Così, attraverso il suo legale, avvocato Alessandro Ferrara, il cittadino eritreo di nome G.M.K., che aveva presentato l'istanza di risarcimento dopo essere stato trattenuto, insieme a 41 connazionali a bordo della nave '', a largo delle coste di Catania. "I supremi giudicisancito che, ancora una volta, un atto politico che lede i diritti fondamentali dell'uomo per definizione non può essere definito tale. Porto l'esempio del mio assistito: se per dieci giorni io sonodella libertà personale, non potendo scendere dalla nave, subisco un danno ingiusto i cui autori possono e devono essere condannati al risarcimento.