Detrazione dei punti Liverpool in arrivo? Il capo degli arbitri ex emette un verdetto a seguito di scoppio di palla da arne slot

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.L’exdella PGMol Keith Hackett ha avvertito i club della Premier League di poter affrontare sanzioni più gravi se non sono in grado di frenare gli abusi nei confronti dei funzionari.Il boss del, classificato al numero 9 nella lista dei migliori manager del mondo di Fourfourtwo in questo momento, è stato colpito da un divieto di due partite e una multa di £ 70.000 il mese scorso dopo aver affrontato l’arbitro Michael Oliver.Quell’incidente è arrivato dopo che Everton ha recuperato un sorteggio per 2-2 nel Derby del Merseyside a Goodison Park, con lomostrato un cartellino rosso dritto.