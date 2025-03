Ilgiorno.it - Desio, 80enne morta dopo ingestione di sapone liquido: figli a processo per abbandono. La testimone: "Aveva la bava alla bocca e voleva acqua"

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza) – A 80 anni e con problemi di Alzheimer, era stata lasciata di notte in casa da sola e ha ingerito il, che le ha provocato complicanze polmonari portandolamorte. Una vicenda, accaduta al'8 febbraio del 2022, che ha portato i duedella donna a dover rispondere didi persona incapace, un reato punito anche oltre agli 8 anni di reclusione se ne deriva la morte della persona offesa e se a commetterlo è un suo familiare. Ilo dell'ottantenne, tassista residente in Brianza, ha scelto di venire giudicato con il rito abbreviato, fissato a maggio sempre al Tribunale di Monza, mentre sua sorella, casalinga 57enne residente in provincia di Trento, è stata chiamata al dibattimento davantiCorte di Assise di Monza. "Quando sono entrata nell'appartamento quella mattina la signora era a letto, ma c'era la luce accesa e alcune cose spostate rispettosera prima.