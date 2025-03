Ilgiorno.it - Dervio, kite surfer arenato al largo salvato dai carabinieri

(Lecco) 7 marzo 2025 – E’ stato recuperato dalla motovedetta dei, che hanno sentito le sue urla e la richiesta di aiuto ieri pomeriggio in alto lago. L’uomo, un italiano di 35 anni che stava facendosurf, si eraa decine di metri di distanza dalla riva, e non riusciva più a tornare da solo. Quando ha visto in lontananza la motovedetta dell’arma, impegnata nelle consuete perlustrazioni, ha cercato di attirare l’attenzione dell’equipaggio. I militari lo hanno raggiunto, aldella costa all’altezza di, dove era stato trascinato dalla corrente, imbarcato e trasportato a riva in buone condizioni generali di salute.