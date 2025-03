Dilei.it - Depressione e ansia, quando e perché la donna rischia di più

Le statistiche parlano chiaro.si parla di malattie della psiche, ladi più. Ma non a tutte le età. Presenta più spesso disturbi depressivi, d’, alimentari, di stress e bipolari tra i 10 e i 54 anni di età. Gli uomini, invece, sono maggiormente colpiti da autismo, disturbi dell’attenzione e iperattività e da uso di droghe nella fascia d’età 15-54 anni, oltre ai disturbi da uso di alcol in età adulta.Ma occorre ricordare che, a fronte di questa situazione, in 10 anni di ricerche, solo il 19% degli studi è stato progettato per individuare differenze di genere e appena il 5% ha considerato il sesso come variabile principale di analisi. Insomma, non si considerano le differenze biologiche e sociali tra uomini e donne.Più attenzione alle differenze di genereA segnalare quanta strada ci sia ancora da fare sono due studi internazionali.