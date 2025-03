Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, il giorno della verità: video della cam3, udienza anticipata. Ecco quando

Rimini, 7 marzo 2025 – Sarà l’occasione per vederci chiaro. E fissare un punto fermo nel magma investigativo di incidenti probatori che ribolle mano a mano che i risultati affiorano. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Louis Dassilva cam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 14 marzo. Tra una settimana, peril gip Vinicio Cantarini ha fissato un tris di udienze per discutere in contraddittorio gli esiti delle tre super consulenze in essere sul casoPaganelli. La discussione degli esami del Dna e degli accertamenti sui telefoni di Louis Dassilva erano già in conto, ma ad aggiungersi è stata la necessità di anticipare un confronto tra i periti sulla nota preliminare del collegio peritale super partes sul filmatofarmacia ’San Martino’.