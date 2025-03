Iltempo.it - Delirio Lazio all'ultimo respiro

Lapassa a Plzen in nove contro undici: incredibile Viktoria. Apre Romagnoli, pareggia all'inizio della ripresa Durosinmi, poi doppio rosso a Rovella e Gigot ma nel recupero Isaksen inventa la rete della vittoria che rende meno complicata il ritorno di giovedì prossimo all'Olimpico. Baroni si affida ai migliori: in porta a sorpresa c'è Provedel, il quartetto Marusic, Gigot, Romagnoli e Tavares costituisce il muro difensivo. A centrocampo l'inamovibile coppia Guendouzi-Rovella protegge le spalle alla batteria di trequartisti formata da Isaksen, Dia, Pedro, in attacco Noslin preferito a Tchaouna. Viktoria Plzen di Koubek con il 3-4-2-1, Vydra e Sulc agiscono dietro a Durosinmi per una squadra molto fisica in tutte le zone di un campo della Doosan Arena in condizioni inguardabili. Pesa eccome questo fattore, rinvii sbagliati, controlli complicati, tanti errori tecnici anche da parte della